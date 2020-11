Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Koulibaly: “Siamo tutti col mister al 100 per 100. Dimostreremo il nostro reale valore”

“La squadra è unita e siamo tutti con il mister al 100 per 100“. Kalidou Koulibaly parla in conferenza, al fianco del tecnico Gattuso, alla vigilia della gara contro il Rijeka.

“Siamo amareggiati per la sconfitta di domenica e anche per le critiche ricevute. Abbiamo concesso poco col Milan, purtroppo Ibra è stato bravo a sfruttare le poche palle che ha avuto a disposizione. Ho sentito tante parole sulla nostra squadra, ma noi vogliamo dimostrare che siamo un gruppo unito e che abbiamo la capacità di riscattarci.

“Sappiamo cosa abbiamo sbagliato, stiamo lavorando per essere al top e correggere gli errori. Dobbiamo guadagnare una mentalità vincente e prenderemo queste critiche come motivazioni per rispondere sul campo”

“Siamo con il mister in tutto e per tutto. Seguiamo le sue indicazioni e siamo certi che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Sin da domani vogliamo fare una gran prestazione e poi riprendere la strada domenica in campionato”.