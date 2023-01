Fonte sscnapoli.it

Napoli – Juventus 5-1, Spalletti: ‘Grande partita, siamo una squadra di livello top’

“La squadra ha giocato una grande partita davanti a una cornice meravigliosa. E’ stata una bellissima serata. Questo Napoli ha saputo ricreare il grande amore con i suoi tifosi e con la città”. Luciano Spalletti commenta così la vittoria del Napoli sulla Juventus.

“Ho uomini che se riescono a esprimere la loro potenzialità come stasera, possono ambire a traguardi molto prestigiosi”.

“Siamo rimasti nel match benissimo anche dopo la loro rete. Abbiamo gestito bene la loro reazione e con equilibrio siamo tornati a giocare il nostro calcio“.

“Avevamo preparato la partita per fare ciò che sappiamo esprimere con la nostra qualità. Noi non siamo una squadra che punta come caratteristiche sugli scontri uomo contro uomo, lo abbiamo visto anche stasera“.

“Il nostro DNA è avere il possesso del gioco e far girare la palla velocemente. Questo lo sappiamo fare benissimo e in questa gara si è avuta la dimostrazione evidente della nostra mentalità”.

“L’atteggiamento deve essere sempre quello di fare la partita, perchè a noi riesce bene quello. Non abbiamo timore, non facciamo strategie diverse da questa. Si deve andare sempre a cercare la metà campo avversaria con convinzione ed efficacia”.

Avete mandato un messaggio al campionato?

“Più che altro il messaggio lo abbiamo mandato a noi stessi, perchè a volte non sempre si è coscienti della propria capacità. La Juventus è un colosso, arrivava da una serie impressionante e stasera abbiamo dimostrato che siamo una squadra di livello top come la Juve”.