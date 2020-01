Napoli-Juventus: 2-1. Zielinsky e Insigne! Il Napoli risorge anche in campionato

Il Napoli batte la Juventus per 2-1 grazie alle reti di Zielinski e Insigne; solo per il fantacalcio il gol di Ronaldo al 90°. Partita ben giocata dagli uomini di Gattuso, che annullano la banda Sarri nei primi 45 minuti (zero tiri dei bianconeri) e sferrano l’affondo nella ripresa, con un uno-due Zielinski-Insigne. Vittoria fondamentale per il morale azzurro: il Napoli non vinceva in campionato al San Paolo dal mese di ottobre. Indifferenza per Sarri, fischi per Higuain.

Primo Tempo. Gattuso conferma 9/11 della formazione anti Lazio, con le sole eccezioni di Meret per Ospina e Fabian Ruiz per Lobotka. Nella Juve, tridente con Ronaldo, Dybala e l’ex Higuain. Questi i 22 in campo.NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo. All. Sarri. Primi 45 minuti ben giocati dal Napoli, con la Juventus che non riesce a tirare in porta nemmeno una volta. Dall’altra parte gli azzurri confezionano el gioco e costruiscono almeno 3 occasioni che avrebbero meritato migliore sorte. Primo squillo del Napoli, con Fabian Ruiz, che al 3° ci prova dal limite, palla a lato. All’8° ci prova Milik di testa, palla alta. Occasionissima al 16° per Callejon, che spizza di testa sottoporta, ma la palla è facile per Szczesny. Al 20° ci prova Zielinski da fuori, palla alta.

Secondo Tempo. Al 53° Zielinski dal limite da buona posizione, palla alta. Al 62° primo tiro in porta della Juve, con Higuain, bene Meret. Al 63° Napoli in vantaggio con Zielinski, lesto a ribattere in rete un tiro di Insigne respinto da Szczesny. Bene Meret su Bonucci al 67°. Al 70° episodio dubbio in area bianconera, con un fallo di mani di Cuadrado su cui l’arbitro ha lasciato correre. All’87° raddoppio del Napoli con Insigne: tiro di Milik deviato da Szczesny, riprende Callejon, che la mette al centro per Insigne, che con una mezza rovesciata batte il portiere bianconero. Al 90° Ronaldo riapre la partita con un gol che gela il San Paolo.