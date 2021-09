Napoli – Juventus: 2-1. Vittoria in rimonta firmata Politano e Koulibaly

Il Napoli batte la Juventus in rimonta grazie alle reti di Politano (57’) e Koulibaly (86’) che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Morata (11’). Parte bene il Napoli, che dopo appena 33 secondi sfiora la rete con Politano, ben imbeccato da Insigne. Il Napoli fa la partita, ma a passare è la Juventus, che all’11’ approfitta di una leggerezza di Manolas e mette la palla alle spalle di Ospina. Manca la reazione degli azzurri dopo il gol subito, anche perché gli uomini di Allegri si impossessano della mediana, complice un Elmas fuori ruolo e spesso fuori posizione. Nella ripresa Spalletti inserisce Ounas al posto del macedone ed il Napoli riprende il controllo della gara. Il meritato pareggio arriva al 57’: tiro a giro di Insigne, Sczezny non la trattiene e Politano, ben appostato, la mette in rete. A questo è il Napoli a fare la partita, prendendo e tenendo il campo. La rete del meritato vantaggio arriva a 4 minuti dalla fine: errore di Kean su azione d’angolo e zampata vincente di Koulibaly. Vittoria sofferta e meritata, che porta gli azzurri a 9 punti, a punteggio pieno in questo campionato. La Juventus resta a 1, a meno 8 dagli azzurri.

Tabellino

Napoli – Juventus: 2-1 (pt 0-1)

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (90′ Malcuit), Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas (46′ Ounas) Politano (72′ Lozano), Insigne (73’Zielinski), Osimhen (90′ Petagna). All.Spalletti

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini (58′ De Ligt) McKennie (72′ Ramsey), Locatelli, Rabiot, Bernardeschi, Kulusevski, Morata (83′ Kean). All. Allegri

Arbitro: Irrati di Pistoia

Marcatori: 10′ Morata, 57′ M. Politano, 85′ K. Koulibaly

Note: Elmas, Locatelli, Lozano