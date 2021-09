Napoli – Juventus 2-1, le pagelle: Koulibaly stratosferico, Manolas sciagurato. Buona la prima di Anguissa

OSPINA 6,5: rientrato all’ultimo dal Sud America, nel primo tempo è autore di un paio di parate importanti. Non può nulla sul gol di Morata. Affidabile

MARIO RUI 6: non rischia molto in fase difensiva, si sgancia spesso ma non sempre è lucido e preciso nell’ultimo passaggio. Ci mette il solito agonismo. Soldato (dal 90′ MALCUIT s.v)

MANOLAS 5: grave l’erroraccio in disimpegno che spalanca la porta a Morata per il vantaggio bianconero. Per il resto poco sollecitato, per fortuna la frittata non incide sul risultato. Sciagurato

KOULIBALY 7: imponente in marcatura e nelle uscite palla al piede, il gol vittoria sfruttando una respinta difettosa del portiere juventino è la ciliegina sulla torta al culmine di una grande gara. Stratosferico

DI LORENZO 6,5: soffre un po’ le scorribande di Kulusevski nel primo tempo, poi prende le misure e la sua prestazione si alza di livello. Più sciolto e arrembante nella ripresa. Diesel

ANGUISSA 6,5: debutta subito da titolare e sfodera una bella prestazione. Recupera tanti palloni dimostrando grande senso della posizione e anche una discreta dinamicità. Non perde mai il pallone. Ordinato

FABIAN RUIZ 6: prende in mano le chiavi del centrocampo provando ad impostare dal basso. Non trova molti varchi ma contribuisce ad alzare il baricentro della squadra nella ripresa. Vicino al gol da fuori. Metronomo

POLITANO 6,5: fino al gol non stava trovando molti spazi per le sue sterzate, al cospetto di una Juve bassa e abbottonata. Approfitta di una presa difettosa del portiere bianconero per firmare il gol del pari. Opportunista (dal 72′ LOZANO 6: alla ricerca della brillantezza atletica ha un discreto impatto sul match provando un paio di volte la conclusione. Volenteroso)

ELMAS 5,5: fatica ad inserirsi tra le linee ed a fare da collante tra attacco e centrocampo. Una Juventus molto arcigna e chiusa gli toglie respiro. Imbottigliato (dal 46′ OUNAS 6: Spalletti lo tiene molto in considerazione e lo getta nella mischia. Non ci sono molti spazi per le sue accelerazioni ma nel complesso non sfigura. Risorsa)

INSIGNE 6,5: dopo un primo tempo in sordina nella ripresa alza i giri del motore. Suo il tiro dal quale scaturisce il gol di Politano. Gioca a tutto campo sacrificandosi come sempre anche nei ripiegamenti. Onnipresente (dal 73′ ZIELINSKI s.v.)

OSIMHEN 6: non ottiene molti palloni giocabili ma crea scompiglio e apprensione andando a pressare alti i difensori avversari. Non è molto pericoloso ma fa tanto lavoro sporco. Apriscatole (dal 90′ PETAGNA s.v.)