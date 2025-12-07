MILINKOVIC SAVIC 6: non viene impensierito più di tanto, bravo con i piedi a far partire l’azione da dietro. Può poco sul colpo da biliardo di Yldiz. Tranquillo
BUONGIORNO 6,5: bada al sodo giocando facile senza strafare. Ci mette fisico e velocità per arginare gli attacchi bianconeri. Colonna
BEUKEMA 6,5: giganteggia sulle palle alte, sempre attento e puntuale nelle chiusure. Muro
RRAHMANI 6,5: nessuna sbavatura, non si scompone nemmeno nel miglior momento della Juventus. Arcigno
DI LORENZO 6,5: accompagna sempre l’azione, rischia tutto sommato poco alle sue spalle. Tornato su ottimi livelli. Stantuffo
ELMAS 6,5: si piazza in mediana al posto di Lobotka e non sfigura. Fa sempre la scelta giusta, garantisce dinamismo ed equilibrio. Tuttofare
MCTOMINAY 7: vicinissimo al gol di testa, pericoloso anche su punizione. Si butta tra le linee creando sempre qualcosa di importante. Statuario
OLIVERA 6,5: importante chiusura nella ripresa, rischia di farsi male sull’entrata di Kalulu. Gioca a tutta fascia, fondamentale in entrambe le fasi. Elastico (dal 69′ SPINAZZOLA 6,5: buon contributo, spinge tanto con rendimento garantito. Ficcante)
NERES 7,5: si conferma in uno stato di forma clamoroso. Mette a ferro e fuoco la difesa ospite affondando con una facilità disarmante. Suo l’assist per il primo gol, dal suo piede parte anche l’azione del secondo. Imprendibile (dal 79′ POLITANO s.v.)
HOJLUND 8: serata da sogno per il danese. Sblocca la gara con una zampata sotto porta da bomber vero. Raddoppia di testa siglando il gol vittoria. Tanto lavoro anche da collante tra attacco e centrocampo. Mostruoso
LANG 6,5: meno appariscente rispetto ai compagni di reparto ma appare comunque vivace e sempre nel vivo del gioco. Scattante (dall’85’ VERGARA s.v.)
