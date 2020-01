Napoli – Juventus 2-1, le pagelle: difesa impenetrabile, Insigne e Zielinski protagonisti

MERET 6: non compie Interventi particolari, sicuro nelle prese sia alte che basse. Qualche rinvio sbilenco, è lì che Gattuso gli chiede di più. Incolpevole sul gol di Ronaldo. Solido

HYSAJ 7: gara di grande attenzione e concentrazione. Tante chiusure importanti, soprattutto nel finale. Presente anche in fase di spinta. Perfetto

DI LORENZO 7: ormai può giocare ovunque in difesa. Sempre puntuale e preciso negli interventi, bene anche nelle uscite palla al piede. Insostituibile

MANOLAS 7: mette la museruola a Ronaldo, dalle sue parti non si passa. Velocissimo nel leggere in anticipo le azioni, vince tutti gli uno contro uno. Gigante

MARIO RUI 6,5: difficilmente si fa superare, vince nettamente il duello con Cuadrado. Grande contributo anche in fase di spinta. Pendolino

ZIELINSKI 7: difende e riparte, fa da elastico tra le linee con percussioni sempre ficcanti e crea tanti grattacapi alla difesa bianconera. Pericoloso con i tiri da fuori ma trova il gol con un tocco sotto misura. È tornato quello dei tempi migliori. Tarantolato. (dall’81’ ELMAS s. v.)

DEMME 6,5: da ordine in mediana abbassandosi sempre per raccogliere palla e avviare l’azione. Ringhia sulle caviglie avversarie beccandosi anche un giallo. Abbina qualità e quantità. Metronomo. (dal 69′ LOBOTKA 6: buon impatto sulla gara. Gestisce bene palla dando equilibrio e forza al centrocampo. Utile)

FABIAN RUIZ 6: è ancora lontano dai suoi standard ma non demerita. Qualche appoggio sbagliato nel primo tempo poi cresce nella ripresa. Chiuso bene dai mediani juventini. Bloccato

CALLEJON 6,5: dopo un primo tempo in sordina nella ripresa partecipa molto al gioco con i suoi tagli. Si sacrifica come sempre in ripiegamento, suo l’assist per il gol di Insigne. Risorsa

MILIK 6: vicino al gol di testa in avvio, sbaglia qualche controllo quando viene lanciato in campo aperto. Fa a sportellate, tanto lavoro sporco per dare respiro alla manovra. Combattivo. (dal 90′ LLORENTE s. v.)

INSIGNE 7: ormai ha riconquistato definitivamente il San Paolo. Propizia il gol di Zielinski con un tiro deviato dal portiere bianconero, chiude la gara con un gran tiro di prima intenzione. A sinistra fa il bello e cattivo tempo. Devastante