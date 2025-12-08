Napoli-Juventus: 2-1. Doppio Hojlund! Azzurri sempre primi, bianconeri a -8!

Il Napoli batte la Juventus per 2-1, grazie alla doppietta di Hojlund (7° e 78°), intervallata dal momentaneo pareggio di Yldiz (59°). Partita dominata dagli uomini di Conte sotto l’aspetto tattico, tecnico e fisico, nonostante gli uomini contati.

Spalletti schiera una formazione senza punti di riferimento in attacco, con un 3-5-2 con Yldiz e Concecaio terminali offensivi. Nonostante la superiorità numerica a centrocampo è il Napoli a dominare ed al 7° arriva il vantaggio: Di Lorenzo per Neres, che scatta sulla fascia e la mette in mezzo per Hojlund, il danese aggira Kelly e batte di Gregorio. Il primo tempo si chiude con gli azzurri in vantaggio per 1-0, con diverse occasioni sprecate, specie da Mc Tominay, per il raddoppio.

Nella ripresa la Juve si presenta in campo con David al posto di Cabal: la squadra appare più reattiva e riesce a trovare il pareggio al 59 ° con un tocco in buca d’angolo di Yldiz. Episodio casuale, perchè è sempre il Napoli a tenere il pallino del gioco e sull’asse Neres-Lang -Hojlund arriva i meritato raddoppio.

Azzurri di nuovo in testa a quota 31 ed imbattuti nell’anno solare come non accadeva dal 1987.

Tabellino

Napoli-Juventus: 2-1 (pt 1-0)

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera (70′ Spinazzola), Neres, Lang (86′ Vergara), Hojlund. All. Conte.

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners;, Cabal (46′ David), Thuram (82′ Zhegrova), Locatelli, Cambiaso (71′ Kostic), Conceiçao (75′ Miretti), McKennie, Yildiz (76′ Openda). All. Spalletti.

Arbitro: La Penna di Roma

Marcatori: 7′ Hojlund, 59′ Yildiz, 78′ Hojlund

Note: ammoniti Buongiorno, Kalulu, Beukema

Queste le parole dei protagonisti a fine gara, riportate dai canali ufficiali della società.

Antonio Conte commenta la prestazione:

“Stiamo veramente dando il massimo e devo fare i complimenti al gruppo che rispondendo benissimo riuscendo a sopperire anche alle tante assenze”

“Voglio ringraziare la squadra perchè il loro atteggiamento in campo mi riempie di orgoglio. Ho visto responsabilità e personalità in campo che mi hanno sbalordito. I complimenti vanno ai ragazzi che ci stanno mettendo l’anima nonostante fossimo in emergenza”.

“Adesso riposiamo e poi lavoreremo per la sfida col Benfica. Dobbiamo recuperare energie però con questa determinazione possiamo esprimere al massimo le nostre potenzialità”.

Rasmus Hojlund è stato l’uomo partita:

“Sono felice per i gol ma il merito è della squadra. Io cerco di dare il massimo per raggiungere il successo e sono molto felice di questa serata”.

“Avevamo preparato degli schemi con il mister per attaccare la porta dai cross laterali e siamo riusciti a fare bene quello che avevamo preparato. Adesso dobbiamo proseguire così e ringrazio i miei compagni per questa bella vittoria”

Eljif Elmas esprime la sua soddisfazione:

“E’ stata una partita di grande qualità e di attenzione da parte nostra. Io ho cercato di interpretare questo ruolo al meglio, la nostra forza è riuscire ad esprimerci sempre al meglio anche quando ci sono delle assenze”

“Oggi ho coperto la manovra, quello che conta è mettersi a disposizione della squadra e centrare il successo. Abbiamo preparato la partita con il mister sapendo che dovevamo andare a prenderli alti e il successo è stato meritato per quello che abbiamo dimostrato in campo”

Immagine di repertorio fonte sscnapoli.it