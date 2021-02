Napoli-Juventus: 1-0. Insigne fa 100 e gli azzurri tornano alla vittoria

Il Napoli batte la Juventus per 1-0 grazie ad una rete dagli 11 metri di Lorenzo Insigne, che al 31’ realizza la sua centesima rete in maglia azzurra, regalando 3 punti fondamentali alla squadra di Gattuso. Partita ben giocata dagli azzurri, che nel primo tempo sono bravi a contenere le giocate bianconere ed ad approfittare delle poche occasioni concesse dalla retroguardia juventina. Episodio decisivo alla mezz’ora, quando Lozano guadagna una punizione dalla tre quarti, sullo sviluppo della quale Chiellini stende Rahamani: rigore netto, che Insigne trasforma. Passato in vantaggio il Napoli è bravo a controllare le iniziative dei bianconeri, che specie nella ripresa, mettono in seria difficoltà Meret, bravo al 74’ su Ronaldo e superlativo all’86’ su Morata. Un buon Napoli quello visto stasera al Diego Armando Maradona, con Lozano e Rahamani su tutti. Il primo, nei primi 45 minuti ha annullato Cuadrado, il secondo ha dato ordine all’intera retroguardia.

Tabellino

Napoli- Juventus: 1-0 (pt 1-0)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Bakayoko, Zielinski (64′ Elmas), Politano (65′ Fabian Ruiz), Insigne (88′ Lobotka), Lozano, Osimhen (75′ Petagna). A disp.Contini, Zedadka, Contini, Cioffi. All.Gennaro Gattuso

Juventus: Szczesny, Cuadrado (46′ Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo, Chiesa, Rabiot, Bentancur (72′ Kulusevski), Bernardeschi (63′ McKennie), Ronaldo, Morata. All. Andrea Pirlo

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 31′ L. Insigne rig.

Note: Di Lorenzo, Chiellini, Rabiot, Bakayoko