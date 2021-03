Napoli – Interrotta una festa di compleanno, sanzionate 11 persone

Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Manzoni per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso e sanzionato undici persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare che, prive della mascherina, stavano festeggiando un compleanno.