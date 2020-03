Napoli – Inter, rinviata la partita per la Coppa Italia Tim 2019/2020 del 5 marzo presso lo stadio San Paolo

Rinvio dell’incontro di calcio SSC Napoli – FC Inter

Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, in seguito all’esame della questione nella riunione odierna del C.P.O.S.P. ha disposto, ai sensi dell’art. 2 del T.U.L.P.S., il rinvio dell’incontro di calcio SSC Napoli – FC Inter valevole per la Coppa Italia TIM 2019/2020, programmato per domani 5 marzo alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo.