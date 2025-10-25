MILINKOVIC SAVIC 6,5: autore di un paio di interventi importanti su Lautaro e Chalanoglu. Graziato dai legni nel primo tempo. Presente
DI LORENZO 6,5: torna sui suoi soliti livelli. Attacca tanto la profondità, si guadagna il penalty. Bene anche in fase difensiva. Redivivo
BUONGIORNO 6,5: unico neo il braccio largo in occasione del rigore procurato. Per il resto gara attenta e autoritaria. Colonna (dal 91′ BEUKEMA s.v.)
JUAN JESUS 6,5: tiene bene a bada Bonny, presidia la sua zona di campo con la solita calma olimpica. Certezza
SPINAZZOLA 7: dopo una palla sanguinosa perse in avvio sforna un grande assist per la rete di McTominay. Macina chilometri fino al 90′. Instancabile (dal 90′ GUTIERREZ s.v.)
GILMOUR 6,5: parte in sordina sbagliando qualche pallone. Poi sale di livello e nella ripresa trova le giuste geometrie. Diesel
POLITANO 6,5: solita gara di quantità e qualità. Si destreggia bene con un cliente difficile come Dimarco, dà equilibrio e contributo importante in entrambe le fasi. Pendolino (dall’82’ ELMAS s.v.)
ANGUISSA 7,5: gioca a tutto campo, alza la diga in mediana nella ripresa e si tuffa in avanti. Strepitoso il gol del 3-1, giganteggia in mezzo al campo. Tentacolare
DE BRUYNE 6,5: anche se non molto dinamico quando tocca il pallone crea sempre qualcosa. Freddo dal dischetto nello sbloccare la gara, sfortunato nell’infortunarsi. Glaciale (dal 37′ OLIVERA 6,5: entra bene in gara, garantisce corsa e fisicità. Possente)
MCTOMINAY 7,5: si conferma in stato di grazia dopo la doppietta in Olanda. Sigla un gol pazzesco, fa ottimi movimenti dando tanto sostegno a Neres falso nueve. Sontuoso
NERES 6,5: da falso nueve si muove bene su tutto il fronte offensivo. Mette ansia alla difesa nerazzurra con le sue scorribande, pregevole l’assist per il gol di Anguissa. Sgusciante (dall’81’ LANG s.v.)
YouTube
RSS