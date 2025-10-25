Napoli-Inter: 3-1. Conte ritrova il suo Napoli e demolisce l’Inter: in rete De Bruyne, Mc Tominay e Anguissa

Il Napoli batte l’Inter per 3-1 grazie alle reti di De Bruyne (33′), Mc Tominay (54′) e Anguissa (67′), di Calhanoglu (59′) la rete che dimezza momentaneamente le distanze.

Partita ben giocata dagli azzurri, con Conte che sorprende tutti schierando Neres “falso nueve” con Anguissa, Gilmour e De Bruyne alle sue spalle; Politano resta bloccato sulla fascia da Di Marco e Mc Tominay rimane in posizione più arretrata per dar manforte alla difesa, che si compone di Di Lorenzo, Juan Jesus (a destra), Buongiorno e Spinazzola. Primo tempo con l’Inter che prova ad aggredire il Napoli nella propria area ma gli azzurri sono bravi ad approfittare degli spazi concessi. In uno di questi si infila Di Lorenzo che viene steso da Mikitarian in area: rigore e rete del vantaggio azzurro con De Bruyne che però si infortuna. L’ingresso di Olivera fa si che il Napoli ritorni al 4-3-3 e con questo modulo gli inserimenti dei centrocampisti sono letali: Mc Tominay prima ed Anguissa dopo mettono in freezer una partita che nella ripresa non ha avuto storia. Nel mezzo un rigore di Calhanoglu che illude i nerazzurri.

Menzione particolare per Neres, bravo nell’inedito ruolo di attaccante, che con i suoi movimenti ha messo in continua apprensione la retroguardia nerazzurra

Il Napoli torna in vetta e riscatta l’opaca prova in terra olandese di martedì. Tra tre giorni si ritorna in campo, ma Conte sembra aver ritrovato la bussola.

TABELLINO

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno (90′ Beukema), Spinazzola, Politano (81′ Elmas), Anguissa, Gilmour, De Bruyne (37′ Olivera), McTominay, Neres (81′ Noa Lang). All. Conte.

INTER: Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries (73′ Henrique), Barella (73′ Barella), Calhanoglu (72′ Sucic), Mkhitaryan (32′ Zielinski), Dimarco, Bonny (62′ Pio Esposito), Lautaro Martinez. All. Chivu.

Arbitro: Mariani di Roma

Marcatori: 33′ De Bruyne rig., 54′ McTominay, 59′ Calhanoglu rig., 67′ Anguissa

Note: ammoniti Di Lorenzo, Gilmour, Bastoni.

foto sscnapoli.it