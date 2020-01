Napoli – Inter 1-3, le pagelle: si salva solo Milik. Difesa da horror

MERET 4,5: clamorosa la papera sul gol del 2-0. Incolpevole sulle altre due reti ma non è da lui fare un errore del genere. Saponetta

HYSAJ 5,5: fatica a proporsi in sovrapposizione, in difficoltà negli uno contro uno. Molle. (dall’81’ LOZANO s. v.)

DI LORENZO 5: il suo scivolone spiana le porte al vantaggio nerazzurro. Non manca qualche buona chiusura ma soffre parecchio lo strapotere fisico di Lukaku e Lautaro. Affossato

MANOLAS 5,5: fino all’intervento in scivolata che diventa un assist per Lautaro stava disputando una buona gara. Era l’unico che riusciva a tenere testa alla coppia d’attacco interista. Maldestro

MARIO RUI 5,5: si sgancia con continuità ma non arriva al cross con precisione. A tratti si sbilancia un po’ troppo producendo poco. Inconcludente

FABIAN RUIZ 5: altra gara sotto tono. Non è più il giocatore che prende in mano le chiavi della mediana. Tocca pochi palloni, si vede poco in fase di costruzione. Anche negli inserimenti latita. Scomparso. (dall’84’ LLORENTE)

ZIELINSKI 5,5: disputa un discreto secondo tempo provando ad accompagnare il gioco offensivo. Alza il baricentro anche se non sempre è lucido nella scelta finale. Altalenante

ALLAN 5,5: non è ai suoi livelli. L’Inter riparte troppo spesso in campo aperto, fatica a fare schermo e a tenere collegati centrocampo e difesa. L’impegno non manca ma è meno dinamico del solito. Opaco

CALLEJON 5,5: l’assist per Milik è l’unico guizzo degno di nota. Per il resto, oltre al solito contributo difensivo, combina poco. Oscurato

MILIK 6,5: mantiene una buona media realizzativa riaprendo la partita con un tocco sotto misura. Partecipa alla manovra dialogando bene con i compagni. Un paio di occasioni di testa ma ottiene pochi palloni. Vivo

INSIGNE 5,5: partecipa molto al gioco offensivo ma sbaglia troppo. Fallisce uno stop mandato in porta da Milik, porta troppo palla a volte. Colpisce il montante su punizione. Spaesato