Napoli – Inter: 1-3. Errori in difesa e imprecisione sottoporta condannano gli azzurri alla terza sconfitta consecutiva al San Paolo

L’Inter batte il Napoli per 3-1 grazie alle reti di Lukaku (doppietta) e Lautaro Martinez, per il Napoli in rete Milik. Azzurri volenterosi, con tracce di sarrismo nella manovra dell’11 di Gattuso; ma la perenne imprecisione in avanti e due disastri difensivi di Di Lorenzo e Meret, condannano gli azzurri alla terza sconfitta consecutiva al San Paolo

Primo Tempo. Primi 45 minuti molto belli e ben giocati dagli azzurri, che però vengono puniti da due errori individuali che consegnano all’Inter il doppio vantaggio, poi dimezzato da Milik. Al 2° bellissima palla di Insigne per Milik, che da ottima posizione, di testa, spedisce alto. All’8° palla d’oro di Zielinski per Insigne, che a tu per tu con Handanovic sbaglia il controllo perdendo l’attimo giusto per il tiro a rete. All’11° ancora Insigne, stavolta in ripartenza, il tiro dal limite finisce fuori. Al 13° tiro dal limite di Fabian Ruiz, di poco a lato. Al 14° passa l’Inter: una scivolata di Di Lorenzo lancia Lukaku in contropiede: palo interno e gol. Al 25° l’urlo del San Paolo è per un gol di Milik annullato dall’arbitro per fallo su Handanovic. Al 28° intervento miracoloso di Meret su tiro ravvicinato di Lautaro. Al 33° l’Inter raddoppia ancora con Lukaku, complice una paperona di Meret su un tiro tutt’altro che irresistibile. Al 37° miracolo di Handanovic, su un tiro a botta sicura di Insigne. Al 39° Milik accorcia le distanze, ben servito sottoporta da Callejon. Al 45° clamoroso Milik: solo di testa la manda incredibilmente fuori.

Secondo Tempo. Secondi 45 minuti con il Napoli in controllo iniziale del match alla ricerca del pareggio, ma è l’Inter che al 62° nella prima sortita, con Lautaro beffa Meret, riportandosi sul doppio vantaggio. Al 75° ennesimo palo stagionale del Napoli, stavolta a colpirlo è Insigne da punizione. All’81° Zielinski, solo davanti ad Handanovic, tira incredibilmente debole. All’87° doppia occasione Napoli: prima Zielinski, para Handanovic, poi Llorente, alto.