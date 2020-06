Napoli-Inter: 1-1. Mertens regala la finale a Gattuso, gli azzurri raggiungono la Juventus nella sfida dell’Olimpico che assegnerà la Coppa Italia

Con un pareggio per 1-1 in un San Paolo deserto, il Napoli supera l’Inter nella doppia sfida di semifinale e raggiunge la Juventus nella finale di Coppa Italia, che si disputerà mercoledì prossimo all’Olimpico di Roma. A decidere la gara le reti di Eriksen al 3° e Mertens al 41°. Partita dai due volti, con i primi 45 minuti di marca nerazzurra e la ripresa meglio giocata dagli uomini di Gattuso. Pronti-via, l’Inter passa in vantaggio, direttamente da calcio d’angolo: cross a rientrare di Eriksen, lisciano sia Di Lorenzo che Ospina, e la palla finisce in rete. Forte del vantaggio gli uomini di Conte prendono coraggio e cercano l’affondo decisivo per chiudere il discorso qualificazione. Ma in uno dei momenti di massima pressione dei nerazzurri, arriva il pareggio del Napoli: Ospina recupera palla e lancia Insigne, che taglia tutto il campo e serve Mertens che, a tu per tu con Handanovic, non sbaglia e segna: 1-1, 122.ma rete in azzurro del n.14 del Napoli, che stacca Hamsik nella classifica all-time dei marcatori partenopei. Ripresa con un Napoli più tonico, che riesce a ben controllare la voglia di sfondare dell’Inter, mai realmente pericolosa, tranne che in un’ occasione, all’81°, quando Ospina si supera su un tiro ravvicinato di Eriksen, negandogli la doppietta personale. Da segnalare un episodio dubbio in area nerazzurra, con De Vrj che tocca la palla col braccio, ma il tocco sfugge sia all’arbitro che al Var.

Tabellino

Napoli-Inter: 1-1 (p.t. 1-1)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas (20′ st Fabian Ruiz), Demme, Zielinski (40′ st Allan); Politano (20′ st Callejon), Mertens (29′ st Milik), Insigne (40′ st Younes). A disposizione: Meret, Karnezis, Mario Rui, Llorente, Lozano, Luperto, Ghoulam. All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (43′ st Ranocchia), Bastoni; Candreva (27′ st Moses), Barella, Brozovic, Young (27′ st Biraghi); Eriksen (43′ st Sensi); Lukaku, Lautaro Martinez (27′ st Sanchez). A disposizione: Padelli, Berni, Gagliardini, Asamoah, Borja Valero, Esposito, Pirola. All.: Conte.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

MARCATORI: 2′ pt Eriksen (I), 41′ pt Mertens (N)

NOTE: Ammoniti: Young, De Vrij (I); Ospina (N). Recupero: 1′ pt, 5′ st.