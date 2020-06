Napoli – Inter 1-1, le pagelle: Ospina miracoloso, Mertens nella storia. Ottimo Maksimovic

OSPINA 7: ingannato dalla traiettoria sul gol di Eriksen, si riscatta alla grande con tre grandissime parate. Manda in campo aperto Insigne nell’azione del gol di Mertens. Peccato per il giallo che gli farà saltare la finale. Miracoloso

DI LORENZO 6: il mancato intervento di testa trae in inganno Ospina sul gol nerazzurro. Soffre un po’ nel primo tempo, spinge di più nella ripresa quando prende meglio le misure. Diesel

MAKSIMOVIC 7: partita di grande solidità e concretezza. Svetta sulle palle alte, sbroglia parecchie situazioni pericolose con interventi decisivi. Statuario

KOULIBALY 6,5: si allarga spesso per tappare i buchi sulle fasce. Meno appariscente del solito ma efficace nelle chiusure. Chiude con i crampi. Solido

HYSAJ 5,5: nel primo tempo soffre molto, con Candreva che sfonda continuamente. Un po’ meglio nella ripresa ma fatica nel complesso. Travolto

ELMAS 5,5: pochi lampi, da lui ci si aspettano inserimenti e percussioni ma spesso corre a vuoto. Fumoso. (dal 65′ FABIAN RUIZ 6: non bada molto all’estetica, si limita a tenere palla e a contribuire ad arginare il ritorno dell’Inter. Sacrificato)

DEMME 6: Gattuso gli affida le chiavi del centrocampo. Soffre nel primo tempo, nella seconda frazione ha più spazio e fa salire il baricentro della squadra. Ritmo basso ma senso della posizione sempre intatto. Metronomo

ZIELINSKI 5,5: come Elmas resta troppo ai margini del gioco, soprattutto negli ultimi sedici metri. Si vede poco limitandosi al compitino. Opaco. (dall’84’ ALLAN s.v.)

POLITANO 6: prova ad arrivare spesso sul fondo, meno presente nei ripiegamenti. Non sempre lucido ma resta nel vivo del gioco. Vivace. (dal 65′ CALLEJON 5,5: non un grande impatto sul match. Entra con un Napoli un po’ troppo schiacciato all’indietro, non riesce a trovare la profondità. Nascosto)

MERTENS 7: si vede sin dai primi minuti che è il più pericoloso dei suoi. Dopo alcune conclusioni fuori misura sigla la rete che vale la finale entrando nella storia del Napoli con il record di gol. Decisivo. (dal 75′ MILIK s.v.)

INSIGNE 6,5: splendido il controllo a seguire e l’assist che manda in rete Mertens. Guida tutte le azioni d’attacco, mette costante pressione alla retroguardia nerazzurra. Incisivo. (dall’85’ YOUNES s.v.)