Napoli – Inter 1-1, le pagelle: Billing decisivo, bene difesa e mediani

MERET 6: non può nulla sulla parabola perfetta di Dimarco, per il resto mai impegnato. Spettatore

DI LORENZO 6,5: sempre puntuale nelle coperture, quando può si sgancia anche in avanti. Onnipresente

BUONGIORNO 6,5: vince il duello con Lautaro, autore di una grandissima chiusura su Dimarco. Gigante

RRAHMANI 6,5: preciso e pulito negli interventi, esce anche palla al piede con personalità. Diga

POLITANO 6: non riesce a rendersi molto pericoloso ma come sempre getta il cuore oltre l’ostacolo macinando chilometri. Corridore (dall’83’ NGONGE s.v.)

GILMOUR 6,5: insieme a Lobotka cuce gioco e alimenta il possesso palla. Non sbaglia quasi mai la scelta. Affidabile (dal 79′ BILLING 7: segna un gol pesantissimo, conferma quanto di buono fatto intravedere nelle precedenti gare. Decisivo)

LOBOTKA 6,5: cresce col passare dei minuti contribuendo ad alzare ritmo e baricentro della squadra. Importante nell’azione del gol. Certezza

MCTOMINAY 6,5: molto pericoloso negli ultimi sedici metri, vicino al gol per due volte. Sempre nel vivo del gioco. Elettrico

SPINAZZOLA 6: spinge con continuità, non sempre sfonda ma dimostra ottima tenuta fisica. Generoso (dall’83’ OLIVERA s.v.)

RASPADORI 5,5: ha una grande chance nel primo tempo ma controlla male. Sbaglia un po’ troppo. Pasticcione (dal 77′ OKAFOR s.v.)

LUKAKU 6,5: fa tanto lavoro di sponda, mette palloni pericolosi per gli inserimenti dei compagni. Vicino al gol in un paio di occasioni. Vivace