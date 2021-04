Foto sscnapoli

Napoli – Inter 1-1, le pagelle: attacco asfittico, Osimhen un fantasma. Bene Manolas

MERET 6: salvato dai legni nel primo tempo, bravo in uscita bassa su Barella. Imparabile il tiro di Eriksen, il cross di Hakimi dal quale nasce il pari nerazzurro è forte e teso, difficile arrivarci. Scagionato

DI LORENZO 6: nel primo tempo soffre un po’ le scorribande di Darmian ma poi prende bene le misure e si destreggia bene. Trova pochi spazi per sganciarsi in avanti. Bloccato

MANOLAS 6,5: gara attenta senza sbavature. Gioca di posizione coprendo le spalle a Koulibaly che esce spesso. Autore di almeno due importanti chiusure nella ripresa, soprattutto nel finale. Muraglia

KOULIBALY 6: soffre a tratti l’esuberanza di Lukaku, lo tiene comunque bene in campo aperto spendendo un giallo. Nel complesso non sfigura, non mancano imperiose uscite palla al piede. Solido

MARIO RUI 5,5: fatica non poco contro il velocista Hakimi. Dopo una prima frazione senza grossi patemi nella ripresa il marocchino prende il sopravvento e propizia il gol del pari. Nullo in sovrapposizione. Timoroso

DEMME 5,5: gara modesta, si limita a far girare palla senza prendersi grosse responsabilità in impostazione. Nel secondo tempo si abbassa troppo, poco dinamico e aggressivo rispetto ai suoi soliti standard. Agnellino

FABIAN RUIZ 6: prova a dare geometria e ampiezza alla manovra con risultati alterni. Tocca molti palloni, prova spesso il tiro da fuori ma l’Inter concede davvero poco. Prova sufficiente. Fulcro (dal 90′ BAKAYOKO s.v.)

POLITANO 6: si accende ad intermittenza ma quando lo fa da’ sempre la sensazione di poter creare qualcosa di importante. Colpisce una traversa, non si risparmia in ripiegamento. Dinamico (dal 90′ HYSAJ s.v.)

ZIELINSKI 5,5: stavolta non incanta. Sbatte troppo spesso sul muro nerazzurro, non riesce a dare qualità e precisione alle sue giocate. Imballato (dall’88’ ELMAS s.v.)

INSIGNE 5,5: ha il merito per aver provocato l’autogol di Handanovic ma nel complesso non combina granché. Salta poche volte l’uomo e non si vedono conclusioni o pennellate degne del suo talento. Imbottigliato

OSIMHEN 5: il peggiore in campo. Fa poco movimento, fatica a proteggere palla e non trova mai la profondità. Inghiottito dai tre centrali nerazzurri, non tira in porta. Fantasma (dal 74′ MERTENS s.v.)