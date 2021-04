Napoli – Inter 1-1: gli azzurri non vanno oltre il pari e falliscono l’aggancio al quarto posto

Il Napoli pareggia 1-1 al Maradona contro l’Inter e spreca l’occasione per agganciare la Juventus al quarto posto. Gli uomini di Gattuso non disputano un grande gara sotto il profilo del gioco e dell’intensità, con poche palle gol create e qualche rischio di troppo dalle parti di Meret. Gara molto bloccata in avvio, quasi una partita a scacchi, con il primo tiro in porta che arriva al 17′ ad opera di Fabian Ruiz, palla debole tra le braccia di Handanovic. Al 22′ ci prova De Vrij di testa sugli sviluppi di una punizione, pallone alto. Al 24′ pericoloso il Napoli con un colpo di testa di Koulibaly su corner di Insigne, sfera fuori dallo specchio. Al 28′ occasionissima Inter con Lukaku, che da due passi devia un tiro cross scheggiando la traversa. Al 36′ gli azzurri passano in vantaggio: cross teso di Insigne, Handanovic intercetta ma si scontra con De Vrij e la palla carambola in rete. I nerazzurri reagiscono subito e dopo due minuti colpiscono il palo con Lukaku sugli sviluppi di una punizione di Eriksen. Al 45′ grande uscita bassa di Meret che chiude su Barella lanciato a rete da Lautaro. nella ripresa l’Inter prende campo e al 55′ trova il pari con una rasoiata da fuori di Eriksen, nulla da fare per Meret. Gli azzurri accusano il colpo e faticano a risalire la china ma al 79′ hanno la grande occasione per tornare in vantaggio con Politano, che dopo un azione insistita entra in area e colpisce la traversa con una gran bordata. Il match scorre via senza altre emozioni e termina con un pari che serve più all’Inter per tenere il Milan a distanza di sicurezza.