Napoli-Inter: 1-1. A Di Marco risponde Billing: finisce in parità la sfida scudetto al Maradona

Risultato bugiardo, che premia eccessivamente un Inter remissiva, che capitalizza l’unico tiro nello specchio della porta. Dall’altro lato un Napoli ben messo in campo, che avrebbe meritato i tre punti ed il sorpasso in classifica.

Finisce 1-1 la sfida scudetto tra Napoli e Inter. A Di Marco (22°) risponde Billing (87°). Risultato bugiardo, che premia eccessivamente un Inter remissiva, che capitalizza l’unico tiro nello specchio della porta. Dall’altro lato un Napoli ben messo in campo, che avrebbe meritato i tre punti ed il sorpasso in classifica. Nel primo tempo il doppio play schierato da Cante manda in tilt il centrocampo interista, con Billy Gilmour e Lobotka veri padroni della mediana. Nella ripresa non c’è assolutamente partita. Sin dalle prime battute il Napoli si riversa nella metà campo nerazzurra, trovando il meritato pareggio grazie a Billing. Il pareggio odierno, insieme al pari tra Atalanta e Venezia del pomeriggio, lascia invariate le distanze, ma restituisce la consapevolezza agli azzurri di poter lottare, fino alla fine, per il titolo.

Il Tabellino

Napoli-Inter: 1-1 (pt 0-1)

NAPOLI (3-5-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno; 21 Politano (16 Ngonge 83′), 6 Gilmour (15 Billing 79′), 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola (17 Olivera 83′); 11 Lukaku, 81 Raspadori (9 Okafor 77′). A disposizione: 14 Contini, 96 Scuffet, 5 Jesus, 16 Marin, 18 Simeone, 29 Hasa. Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni (6 De Vrij 81′); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (7 Zielinski 51′), 22 Mkhitaryan (16 Frattesi 81′), 32 Dimarco (28 Pavard 51′); 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 50 Aidoo, 58 Cocchi, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Marcatori: 22° Dimarco (I), 87° Billing (N)

Ammonito: Contini (N) Note: ammonito Inzaghi (I) Recupero: 4′ – 5′.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Alassio, Peretti. Quarto ufficiale: Colombo. VAR: Marini. Assistente VAR: Di Bello.