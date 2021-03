Napoli – Insulti e minacce alla moglie, fermato 47enne

Ieri mattina una donna si è presentata al Commissariato Vicaria-Mercato per denunciare di essere vittima di comportamenti violenti da parte del marito col quale è in fase di separazione.

La vittima ha raccontato che, in più occasioni dallo scorso anno, il coniuge si era recato presso il loro appartamento per insultarla e minacciarla.

L’uomo, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato rintracciato poco distante dal Commissariato ed è stato arrestato per atti persecutori.