Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Insigne: “Siamo un gruppo competitivo e di qualità, vogliamo fare strada in Europa”

“Abbiamo qualità e forza per fare strada in italia e in Europa”. Lorenzo Insigne parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spartak Mosca.

“Io sto bene, la squadra sta bene, abbiamo fatto un allenamento intenso per preparare al meglio questo match di Europa League. La stagione è lunga e noi vogliamo fare strada su tutti i fronti”.

“Il primato in classifica non ci deve distrarre. Dobbiamo essere sempre attenti e puntare al successo gara dopo gara. Godiamoci il momento ma restiamo sempre coi piedi per terra. Ci brucia ancora non essere in Champions, siamo arrabbiati per il finale di campionato scorso e adesso vogliamo riscattarci alla grande”

“Il mister sta tirando fuori da noi tutto il potenziale e ci sta dando tantissima convinzione. Ci stiamo esprimendo tutti al cento per cento, siamo consapevoli che abbiamo tanta potenzialità e dobbiamo metterla sempre in campo. Di qualità ne abbiamo tanta, ma ci vogliono tante componenti per competere ad alti livelli”

“Il primo match a Leicester è stato duro come pensavamo. Siamo riusciti a fare risultato contro una grande squadra riuscendo a rimontare e restare in partita. E’ un punto che sarà molto utile e adesso dobbiamo dare seguito domani a fare un risultato positivo”.

Cosa ha significato raggiungere le 400 gare in azzurro?