Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Insigne: “Dobbiamo dare il massimo per conquistare punti qualificazione”

“Domani dobbiamo fare risultato per conquistare la qualificazione“. Lorenzo Insigne parla in conferenza di vigilia al fianco del tecnico Gattuso in Olanda.

“All’andata abbiamo visto quanto può essere pericolosa e forte l’AZ e sappiamo che se vogliamo fare risultato dobbiamo avere un atteggiamento diverso rispetto alla prima gara”

“Abbiamo preparato bene la partita, le partite europee sono tutte difficili e sappiamo che siamo vicini alla qualificazione, ma ci vorrà il massimo impegno per conquistare il traguardo”.

Il capitano azzurro ricorda Maradona:

La sua scomparsa ci ha scosso molto. E’ stato un campione che ha portato Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa, è nel cuore di tutto il popolo azzurro. Personalmente spero di poter regalare insieme alla squadra un trofeo a Diego“.