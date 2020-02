Napoli – Insigne: “Col Barca è una grande sfida, sono fortissimi ma possiamo giocarcela”

“Sappiamo che affronteremo un avversario straordinario contro il giocatore più forte del Mondo, che per me è Messi, e contro tantissimi campioni. Ma non dobbiamo avere timore, dobbiamo avere la consapevolezza che possiamo giocarcela”.

“Se diamo il massimo e ci esprimiamo con tutte le nostre potenzialità possiamo fare un grande risultato. Sinora in Champions abbiamo battuto il Liverpool e pareggiato in casa loro, quindi tutto è possibile”.

“Sarà una serata da brividi se penso all’urlo del San Paolo quando entreremo in campo. Un urlo al quale non mi abituo mai perchè i nostri tifosi sono eccezionali. Domani il San Paolo ci darà quella spinta in più per caricarci”.

“Sicuramente il Barcellona è una squadra di livello mondiale e per noi sarà difficilissimo contrastarli, però non bisogna giocare con la paura perchè la paura ti frena e questa è una partita di calcio che dobbiamo giocare con serenità e grande carattere allo stesso tempo”.

“Dovremo essere bravi a sfruttare le poche occasioni che ci lasceranno e approfittare di eventuali errori. Poi per il resto bisogna essere concentrati più su noi stessi che sul resto, perchè se facciamo le cose giuste e seguiamo le indicazioni del mister possiamo fare una gara di alto spessore”.

“Non esistono partite facili ma non esistono neppure partite impossibili. Tutto si può ottenere se si dà il massimo e se si ha un po’ di fortuna. Dobbiamo ragionare da squadra, perchè solo da squadra si possono raggiunere i traguardi. Quello che posso dire è che domani, al di là del risultato, saremo capaci di esprimerci con una grandissima prestazione”