Napoli – Inseguono un uomo con un coltello, arrestati due giovani

Ieri pomeriggio un agente dell’Ufficio Immigrazione, libero dal servizio, nel transitare in corso Garibaldi, ha visto due persone a bordo di uno scooter, una delle quali armata di coltello, che stavano inseguendo un uomo. Il poliziotto si è qualificato tentando di bloccarli ma i due hanno abbandonato il motociclo dandosi alla fuga in direzione di via San Cosmo Fuori Porta Nolana.

Con il supporto di equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale i due uomini, napoletani di 18 e 16 anni uno dei quali con precedenti di polizia, sono stati rintracciati in piazza Nolana ed arrestati per tentata rapina aggravata.