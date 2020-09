Napoli – Ingiurie e calci all’auto della polizia, fermato 29enne nigeriano

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in piazza Garibaldi sono stati avvicinati da un uomo che li ha ingiuriati per poi prendere a calci l’auto di servizio.

I poliziotti hanno bloccato, dopo una colluttazione, E. O. C., 29enne nigeriano con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale, che è stato arrestato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione.