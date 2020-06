Napoli – Incidente in via della Villa Romana: Polizia salva un uomo

Mercoledì mattina gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati in via della Villa Romana da una persona che segnalava un incidente stradale avvenuto poco distante.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti trovando un’auto incidentata posta trasversalmente alla strada e, al suo interno, un uomo privo di conoscenza al quale è stato praticato un massaggio cardio-polmonare. Grazie a queste ripetute manovre, effettuate da un agente formato in tecniche di rianimazione ed utilizzo del defribillatore (BLSD), la persona ferita ha ripreso a respirare ed è stata poi trasportata al vicino ospedale del Mare dal 118.