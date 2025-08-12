Napoli – In Tangenziale contromano, sanzionata 65enne

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, a seguito di segnalazione del Centro Operativo Autostradale, ha intercettato e fermato un ciclomotore in A/56, il cui conducente, una 65enne napoletana, stava percorrendo il tratto della Tangenziale Corso Malta-Capodimonte in direzione opposta al senso di marcia, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella di altri utenti.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti della Polizia Stradale della Sezione di Napoli hanno accertato che lo scooter risultava sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione; pertanto gli operatori hanno contestato le relative sanzioni al Codice della Strada ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.