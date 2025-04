Napoli – In possesso di una pistola, arrestato 19enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano con precedenti di Polizia per porto abusivo di arma clandestina e relativo munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Salerno, hanno notato un giovane appiedato che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti, insospettiti, hanno controllato il soggetto rinvenendo, all’interno della tasca dei pantaloni, una pistola con matricola abrasa e caricatore rifornito con 2 cartucce.

Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.