Napoli – In giro con un’ascia in auto, denunciato 34enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Partenope un’auto con a bordo due persone che, alla loro vista, ha invertito il senso di marcia per eludere il controllo.

I poliziotti, poco dopo, hanno raggiunto e bloccato la vettura in via Riviera di Chiaia rivenendo al suo interno un’ascia con una lama lunga circa 30 cm.

G.N., 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.