Napoli – In carcere ex parcheggiatore abusivo

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno rintracciato e arrestato in via Santa Brigida M.G., 61enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 13 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 3 anni 5 mesi e 25 giorni di reclusione per i reati di ricettazione, truffa, falsità materiale, fabbricazione o detenzione di documenti falsi e per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo, commessi a Napoli, Torre Annunziata e Benevento tra il 2010 e il 2021.