Napoli – Imbratta un monumento storico, denunciato 24enne

Stamattina gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Posillipo angolo via Belsito per la segnalazione di una persona intenta ad imbrattare il muro perimetrale del sacrario militare “Mausoleo di Posillipo”.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno visto sulla parete una scritta di colore blu riconducibile ad un noto gruppo di tifosi ultras e hanno bloccato un uomo che stava spruzzando della vernice spray sul muro.

L’uomo, un napoletano di 24 anni con precedenti di polizia, è stato denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico.