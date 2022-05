Napoli – Imbratta il vagone di un treno, denunciato 23enne norvegese

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il deposito ANM di via Giovanni Antonio Campano per la segnalazione di una persona che stava imbrattando un treno.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla vigilanza il quale ha raccontato che, poco prima, durante il giro di perlustrazione della rimessa, aveva sorpreso un uomo che, utilizzando delle bombolette spray, aveva imbrattato il vagone di un treno della metropolitana.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 23enne norvegese ed hanno rinvenuto, nella sua borsa, 9 bombolette di vernice spray e lo hanno denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.