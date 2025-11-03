Napoli – Il 4 e 5 novembre camera ardente e celebrazione dei funerali del poliziotto Aniello Scarpati

Nella giornata di martedì 4 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e a seguire, nella giornata di mercoledì, dalle ore 7.00, sarà allestita presso la Caserma “Nino Bixio” del IV Reparto Mobile di Napoli, in via Monte di Dio 31, la camera ardente per l’ultimo saluto all’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati, caduto durante l’adempimento del dovere nella notte dello scorso 1º novembre a Torre del Greco.

I funerali saranno celebrati nella medesima mattinata di mercoledì alle ore 10.30 presso la Chiesa Evangelica ADI, in via Frà Gregorio Carafa 13.