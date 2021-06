Napoli-I vertici del Tribunale dei minorenni incontrano i Sindaci dell’area metropolitana in Prefettura

Nella mattinata odierna, presso il Palazzo di Governo, si è svolta una riunione, presieduta dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, con il Presidente del il Tribunale dei minorenni, Patrizia Esposito, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, Maria de Luzenberger Milnernsheim, i Sindaci e rappresentanti dei servizi sociali dei Comuni dell’area metropolitana.

Nel corso dell’incontro è stata esaminata la problematica del disagio minorile con particolare riferimento alla dispersione scolastica, che si registra in aumento nell’ultimo anno e si collega direttamente al disagio giovanile, alla devianza e all’esclusione sociale, anche in relazione al necessario ricorso alla didattica a distanza.

La fuga dall’istruzione scolastica assume rilievo indicativo dell’esistenza di situazioni di gravi difficoltà delle famiglie e può favorire l’attrazione di minori in fenomeni di devianza, compreso il reclutamento dei ragazzi da parte della criminalità organizzata.

E’ stato convenuto – nel rispetto delle normativa vigente in materia ed in continuità con le iniziative che le scuole intraprendono in tema di prevenzione e recupero della dispersione scolastica – sulla necessità di rafforzare lo scambio di informazioni e azioni sinergiche tra scuola, enti locali, servizi sociali, Forze dell’ordine e magistratura minorile – al fine di individuare tempestivamente i casi di minori a rischio elusione dell’obbligo scolastico e mettere in atto tutte le misure preventive utili.

La riunione è stata aggiornata a settembre.