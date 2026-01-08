Napoli – Hellas Verona: 2-2. Azzurri fermati da Var ed arbitro

Finisce 2-2 la prima sfida del 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona. Al doppio vantaggio scaligero, firmato Frese (16°) e Orban (su rig. al 28°) rispondono Mc Tominay (54°) e Di Lorenzo (82°).

Al di là di un primo tempo giocato sotto tono, i veri protagonisti del march sono gli arbitri, in particolare Var e Avar che- in buona fede- mal assistono un non esente da errori – sempre in buona fede- Marchetti da Ostia.

Il primo episodio dubbio è al 26°: il fischietto laziale viene richiamato all’OFR per un presunto fallo di mani di Buongiorno, che però nell’azione subisce un netto fallo; ciononostante l’arbitro concede il rigore.

Al 70° il pacchetto delle ingiustizie ai danni del Napoli viene servito completo: Hojlund anticipa tutti in area e batte Montipò: per Var e Avar c’è un tocco di mani, non rilevabile con certezza da alcuna immagine. In questo caso Marchetti nemmeno la va a vedere.

La partita di oggi consente all’Inter di allungare sugli azzurri. Domenica sera match chiave a San Siro tra azzurri e nerazzurri, sperando in una gara non condizionata da decisioni arbitrali.

Tabellino

Napoli – Hellas Verona: 2-2 (pt 0-2)

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez (54′ Spinazzola) Elmas (62′ Marianucci), Lang (76′ Lucca), Hojlund. All. Antonio Conte

HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini, Bradaric (77′ Nelsson), Niasse (86′ Sardar), Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr (64′ Giovane), Orban (86′ Mosquera). All. Paolo Zanetti

Arbitro: Marchetti di Ostia

Marcatori: 16′ Frese, 28′ Orban rig., 54′ McTominay, 82′ Di Lorenzo

Note: ammoniti Orban, Bradaric

Queste le parole dei protagonisti azzurri al termine della gara, riportate dai canali ufficiali della società.

Antonio Conte commenta così la gara:

“Per come si era messa siamo stati bravi a reagire, avendo la forza giusta per andare a pareggiarla e sfiorando anche il terzo gol. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, perché sappiamo che la strada è lunga”.

“Adesso affronteremo l’Inter che è una avversaria forte, ma andremo a Milano con forza e determinazione per esprimere il nostro valore”

“Non mi interessa il discorso di chi sia favorita, dico solo che stasera abbiamo subìto degli episodi che ci hanno danneggiato e che potevano ammazzare chiunque. La reazione della squadra mi è piaciuta e da questo dobbiamo ripartire”

Scott McTominay ha segnato la rete che ha avviato la risalita:

“Conte ci ha dato una grande carica nell’intervallo, siamo riusciti a pareggiare però resta l’amarezza di non aver vinto”

“Peccato perchè avremmo meritato di ribaltare il risultato, ma guardiamo avanti e concentriamoci sui prossimi impegni”

Giovanni Di Lorenzo ha segnato il gol del pareggio:

“Sono contento del gol ma non siamo soddisfatti del risultato. Purtroppo ci è sfuggita la vittoria davanti al nostro pubblico nonostante il secondo tempo sempre in avanti”

“In ogni caso per come si era messa la partita il punto può essere anche prezioso. Adesso dobbiamo proseguire perchè è sempre meglio fare punti per restare attaccati alle prime posizioni”