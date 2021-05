Napoli- Hellas Verona: 1-1. Gattuso sbaglia tutto e manda il Napoli in Europa League

Finisce 1-1 al Diego Armando Maradona tra Napoli e Verona: a Rahamani risponde Faraoni. Pareggio amaro che costa al Napoli la partecipazione alla prossima Champions League. Partita giocata male e mal letta da Gattuso, che sbaglia tutto quello che era possibile sbagliare: formazione assurda con Bakayoko e Lonzano preferiti a Demme e Politano, sostituzioni inimmaginabili con 5 attaccanti in campo ed un solo centrocampista e squadra senza mordente. Dall’altro lato un Verona ben messo in campo, che , giustamente, non ha regalato nulla.

Tabellino

Napoli- H.Verona: 1-1 (pt 0-0)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (72′ Mario Rui), Fabian Ruiz, Bakayoko (81′ Petagna), Zielinski (72′ Mertens), Lozano (67′ Politano), Insigne, Osimhen. A disp.Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Demme, Elmas, Lobotka, D’Agostino. All.Gennaro Gattuso

Hellas Verona: Pandur (63′ Belardi), Ceccherini (76′ Lovato), Gunter, Dimarco, Faraoni (76′ Ruegg), Dawidowicz, Ilic, Lazovic, Bessa, Zaccagni, Kalinic (63′ Kalinic). All. Ivan Juric

Arbitro: Chiffi di Padova

Marcatori: 60′ A. Rrahmani, 69′ Faraoni

Note: ammoniti Lozano, Di Marco, Ilic, Udogie, Bakayoko.