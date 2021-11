Napoli – H. Verona: 1-1. Azzurri fermati da due legni e da un arbitraggio disastroso

Finisce 1-1 al Diego Armando Maradona tra Napoli ed Hellas Verona, a Simeone (13’) risponde Di Lorenzo (18’). Partita molto intensa, con il Napoli che ha sempre cercato la porta avversaria, lasciando però diverse ripartenze agli avversari. Protagonista in negativo della gara l’arbitro Ayroldi, che sbaglia diverse decisioni in situazioni che potevano essere decisive, tra queste un fallo di mano sul finale di primo tempo su una palla messa al centro di Insigne ed un fallo netto su Osimhen fischiato al contrario: in entrambe le situazioni poteva esserci l’assegnazione di un penalty per gli azzurri. Gli uomini di Spalletti avrebbero comunque meritato la vittoria; oltre agli episodi dubbi, due legni (Osimhen e Mertens) hanno negato la gioia della vittoria ai 40.000 del Diego Armando Maradona. Azzurri comunque primi, in attesa del derby della Madonnina.

Tabellino

Napoli – Verona: 1-1 (pt 1-1)

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Fabian Ruiz, Anguissa (86′ Mertens), Politano (62′ Lozano), Zielinski (62′ Elmas), Insigne (86′ Ounas), Osimhen (91′ Petagna). All. Spalletti

Verona: Montipò; Dawidowicz, Gunter (83′ Magnani), Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale, Barak (Bessa), Caprari (83′ Kalinic), Simeone (83′ Lasagna). All. Tudor

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Marcatori: 13′ Simeone, 18′ G. Di Lorenzo

Note: espulsi Bessa all’86’ e Kalinic al 93′. Ammoniti Rrahmani, Veloso, Osimhen