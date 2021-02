Napoli – Granada 2-1: vittoria amara, azzurri fuori dall’Europa League

Un Napoli ampiamente rimaneggiato batte 2-1 il Granada ma non riesce nell’impresa di ribaltare il risultato dell’andata ed esce mestamente dall’Europa League contro un avversario tutt’altro che irresistibile. Gli uomini di Gattuso, schierati con un inedito 3-4-1-2, partono a razzo e dopo appena due minuti sbloccano subito la gara con una gran percussione centrale di Zielinski, che arriva al limite dell’area e batte il portiere spagnolo con un preciso rasoterra. Gli azzurri tengono in mano il pallino del gioco ma non creano altre occasioni. Al 25′ arriva la doccia gelata, cross dalla destra per Montoro che di testa tutto solo trafigge Meret sfruttando una dormita della difesa azzurra. Il Napoli accusa il colpo, al 34′ ci prova Insigne su punizione con la palla che si stampa sulla traversa. Nella ripresa gli azzurri provano a scuotersi ed al 59′ trovano il gol del 2-1 con Fabian Ruiz, che ben pescato da Insigne in piena area batte Silva. Gli azzurri mettono sotto assedio il Granada creando tante occasioni da gol, ma gli spagnoli si difendono con i denti, ricorrono spesso alla perdita di tempo per far scorrere i minuti e strappano così il pass qualificazione. Altra serata deludente per il Napoli, che ora per salvare la stagione deve provare ad agguantare il quarto posto Champions, ormai l’unico obiettivo stagionale rimasto.