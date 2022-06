Napoli- Gli episodi di cronaca in Via Toledo, Porta Nolana, Piazza Garibaldi e Mergellina

Via Toledo: ruba in un negozio. Denunciata.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento in via Toledo per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla responsabile dell’esercizio commerciale e da un addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato una ragazza la quale, oltrepassate le barriere antitaccheggio, aveva fatto scattare l’allarme sonoro poiché aveva rubato 11 capi di abbigliamento, occultandoli in uno zainetto, del valore di circa 140 euro.

Gli operatori l’hanno identificata per una 17enne napoletana e l’hanno denunciata per furto aggravato.

—-

Piazza Garibaldi: tenta una rapina. Denunciato.

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel percorrere corso Garibaldi in direzione di piazza Garibaldi hanno notato alcuni passanti che stavano inseguendo un uomo.

Gli operatori hanno appreso dalle persone che il fuggitivo era armato di coltello ed aveva tentato di rapinare una donna della sua borsa; dopo pochi metri, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di circa 20 cm, di una forbice e di un leva fustelle della lunghezza di 14 cm.

Un 21enne tunisino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato denunciato per tentata rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

————-

Mergellina: venditrice abusiva di bevande aggredisce i poliziotti.

Arrestata.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale della Capitaneria di Porto di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo nello specchio d’acqua antistante la zona di Mergellina.

Gli operatori hanno sorpreso, sulla spiaggia antistante la Rotonda Diaz, una donna che vendeva cibo e bevande sprovvista della relativa licenza e che, durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a dare in escandescenze aggredendoli fisicamente fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stata bloccata; in quei frangenti, è giunto sul posto anche il padre della donna che ha inveito verbalmente contro di loro.

D.S., 28enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per lesioni personali aggravate, minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, personale della Polizia Locale l’ha sanzionata per aver somministrato alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni e sequestrato 231 bottiglie, tra bevande alcoliche e analcoliche.

Infine, il padre ella donna, un 60enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per minaccia a Pubblico Ufficiale.

Porta Nolana: fermato presunto ricettatore.

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare via Diomede Marvasi hanno notato due uomini confabulare tra loro e uno di essi ha consegnato un cellulare all’altro in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto i due che, alla loro vista, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati; gli operatori hanno trovato il “venditore” in possesso di 820 euro e 6 smartphone, uno dei quali rapinato lo scorso 23 giugno, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso del cellulare acquistato poco prima.

L’uomo, un 30enne del Niger con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo di P.G. poiché gravemente indiziato di ricettazione nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, il cellulare rubato è stato restituito al legittimo proprietario.