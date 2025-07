Napoli – Gli azzurri perdono 2-0 con l’Arezzo nella prima amichevole stagionale

Prima uscita del Napoli in Trentino nel test amichevole con l’Arezzo. Nel primo tempo fiammata di Lucca che sfiora il palo in diagonale. Poi arriva il gol dell’Arezzo su rigore con Pattarello. Nella ripresa il Napoli preme costantemente e Neres per ben tre volte sfiora il pareggio, colpendo anche un palo in diagonale. Nei minuti finali giunge la seconda rete in contropiede dell’Arezzo con Varela. Adesso appuntamento per la seconda amichevole a Dimaro, sabato con il Catanzaro.

NAPOLI primo tempo: Meret, Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Hasa, De Bruyne, Zanoli, Noa Lang, Lucca. All. Conte

NAPOLI secondo tempo: Contini, Mazzocchi, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, Anguissa (67′ Vergara), Lobotka, Zerbin, Neres, Raspadori, Lukaku.

AREZZO: Renzi; Venturi, Arena, Chiosa, Coccia; Damiani, Guccioni, Sani; Pattarello, Concetti, Tavernelli. All. Bucchi

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Marcatori: 38′ Pattarello (rig.), 90′ Varela