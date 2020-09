Foto sscnapoli.it

Napoli – Gli azzurri battono 4-0 il Pescara in amichevole

Napoli: Meret (46′ Ospina), Di Lorenzo (46′ Hysaj), Koulibaly (46′ Manolas), Rrahmani (46′ Maksimovic), Ghoulam (46′ Mario Rui), Fabian Ruiz (57′ Ciciretti), Demme (72′ Palmiero), Zielinski (57′ Luperto), Politano (46′ Mertens), Lozano (46′ Insigne), Osimhen (70′ Petagna). A disp. All.Gennaro Gattuso

Pescara: Fiorillo, Ventola, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Busellato, Omeonga, Diambo, Galano, Belloni, Bocic. All. Massimo Oddo

Arbitro: Mirabella di Napoli

Marcatori: 23′ P. Zielinski, 71′ A. Ciciretti, 74′ D. Mertens, 90’+2′ A. Petagna

Il Napoli vince la terza amichevole stagionale e bagna l’esordio al San Paolo battendo il Pescara per 4-0. Segnano Zielinski, Ciciretti, Mertens e Petagna. Proprio il nuovo attaccante azzurro al suo debutto firma due assist e un gol in 20 minuti d’ingresso, certificando il suo contributo prezioso nell’economia del bilancio di prolificità, già ben avviato dalle due triplette scorse di Osimhen. Buone indicazioni in avanti, ma dato particolarmente significativo soprattutto dietro considerando che in tre gare, ancorchè di relativo cabotaggio, il Napoli non ha subìto gol. Annotazione non trascurabile e comunque sempre foriera di positività. Il tempo di affidarsi al ristoro di un paio di notti di riposo e poi si riparte col quarto test estivo, questa volta di cornice internazionale a Lisbona domenica contro lo Sporting.

– PRIMO TEMPO –

5′ – destro di Zielinski, alto

6′ – penetrazione di Bellone, devia bene Meret col corpo

16′ – sinistro piazzato in area di Galano che colpisce il palo

23′ – goool Zielinski

23′ – progressione centrale di Piotr che salta in doppio passo un difensore e infila in diagonale: 1-0

31′ – mezza rovesciata spettacolare di Lozano, palla fuori di poco

35′ – destro al volo di Koulibaly a centro area: palo!

42′ – girata in area di Osimehn, alta

– SECONDO TEMPO –

46′ – entra Ospina per Meret

46′ – entra Hysaj per Di Lorenzo

46′ – entra Manolas per Koulibaly

46′ – entra Maksimovic per Rrahmani

46′ – entra Mario Rui per Ghoulam

46′ – entra Mertens per Politano

46′ – entra Insigne per Lozano

57′ – entra Ciciretti per Fabian Ruiz

57′ – entra Luperto per Zielinski

62′ – lancio di Insigne che mette in moto Osimhen, chiude in uscita il portiere, poi Ciciretti sulla seconda palla calcia di poco fuori

70′ – entra Petagna per Osimhen

71′ – goool Ciciretti

71′ – penetrazione a sinistra di Petagna che offre a Ciciretti una palla morbida da spingere dentro: 2-0

72′ – entra Palmiero per Demme

74′ – goool Mertens!

74′ – ancora Petagna in versione assist-man, stavolta tocca per il rimorchio di Dries che piazza il 3-0

81′ – destro a giro potente e preciso di Insigne, vola Del Favero a deviare

90′ + 2′ – goool Petagna!

90′ + 2′ – sinistro preciso del nuovo attaccante azzurro che chiude la serata: finisce 4-0