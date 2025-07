Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Gli azzurri battono 2-1 il Catanzaro in amichevole

Il Napoli batte il Catanzaro per 2-1 nel secondo test amichevole a Dimaro. Gli azzurri segnano subito con Raspadori, lanciato da uno spunto sulla destra di Neres. Poi Lucca si guadagna e segna il rigore del 2-0 al minuto numero 7. In avvio di ripresa il Catanzaro accorcia con Iemmello che fissa il risultato finale: 2-1. Terminato il ritiro in Trentino, il Napoli giocherà la prossima amichevole pre campionato domenica 3 agosto a Castel di Sangro contro i francesi del Brest.

Napoli primo tempo: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Neres, Noa Lang, Lucca. All. Conte

Napoli secondo tempo: Contini, Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola, Vergara, Hasa, Coli Saco, Zanoli, Zerbin, Lukaku

Catanzaro: Pigliacelli, Frosinini, Antonini, Binini, Verrengia, D’Alessandro, Pompetti, Pontisso, Nuamah, Biasci, Iemmello. All. Aquilani

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Marcatori: 5′ Raspadori, 7′ Lucca (rig), 48′ Iemmello