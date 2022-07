Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Gli azzurri battono 10-0 l’Anaune Val Di Non nella prima amichevole stagionale

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Kvaratskhelia, Petagna. All. Spalletti

Napoli secondo tempo: Contini, Zanoli, Di Lorenzo (78′ Ambrosino), Costanzo, Mario Rui (70′ Zedadka), Demme, Gaetano, Politano, Ounas, Zerbin, Osimhen. All. Spalletti

Anaune Val Di Non: Gionta, Menghini, Rizzi, Pangrazzi (18′ Flor), Paes, Badjan, Micheli, Menapace, Biscaro, Kumrjia, Kurtaj. A disp. Souza, Belfanti, Gianotti, Fellini, Prantil, Arnold, Pancheri, Berti, Graifenberg, Deromedi, Basteri, Paternoster. All. Moratti

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Marcatori: 5′ Rrahmani, 27′ Kvaratskhelia, 34′ Anguissa, 38′ Kvaratskhelia, 55′ Zerbin, 68′ Osimhen, 69′ Politano, 73′ Fellini (aut.), 87′ Politano, 91′ Ambrosino

Il Napoli vince la prima amichevole in Val di Sole battendo la Aunane Val Di Non per 10-0. E’ stata soprattutto la prima vetrina per Kvaratskhelia, autore di una doppietta e protagonista di numeri di alta scuola calcistica. Al di là del valore del test a Dimaro, il georgiano ha mostrato notevoli doti tecniche. E’ l’indicazione più pregante di questa prima gara estiva e sono segnali molto positivi per Kvara. Doppietta anche per Politano e gol di Osimhen, entrabi entrati nella ripresa. Gioco, azioni continue e spazio per tutti anche per il giovane Ambrosino che segna l’ultima rete. Spalletti può trarre buone in attesa della prossima amichevole di domenica contro il Perugia.

Primo tempo

4′ – numero di Kvaratskhelia in area, salva un difensore

5′ – gol del Napoli con Rrahmani che sfrutta una bella azione personale di Kvaratskhelia: 1-0

9′ – destro di Kvaratskhelia, blocca Gionta

14′ – destro al volo di Anguissa, fuori di poco

22′ – ancora dribbling di Kvaratskhelia sulla sinistra, cross per Petagna che devia alto di destro

26′ – gol del Napoli con destro piazzato di Kvaratskhelia: 2-0!

34′ – gol del Napoli con un destro al volo di Anguissa su angolo di Zielinski: 3-0

38′ – gran gol di Kvaratskhelia che segna doppietta con un colpo sotto di sinistro: 4-0

42′ – destro piazzato di Kvaratskhelia, palo! Sfiora la tripletta Kvara

45′ – finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO –

55′ – gol del Napoli con una bella azione personale di Zerbin: 5-0

60′ – palo di Osimhen con un sinistro in area

65′ – ancora palo del Napoli, stavolta lo colpisce Politano

68′ – gol di Osimhen con un diagonale di destro: 6-0

69′ – sesto gol del Napoli con sinistro a giro di Politano: 7-0

73′ – azione di Zedadka e deviazione di Fellini che infila la sua porta: 8-0

87′ – doppietta di Politano che infila di sinistro: 9-0

90′ – rigore per il Napoli per fallo su Osimhen. Dal dischetto tira Ambrosino che tira alto

91′ – Il baby azzurro si rifà poco dopo su azione con un destro in progressione: 10-0