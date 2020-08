Napoli – Gli azzurri battono 10-0 il Castel di Sangro e 11-0 il L’Aquila in amichevole

Prima uscita in amichevole del Napoli nel ritiro in Abruzzo. Gli azzurri segnano 21 gol complessivi, 10 al Castel di Sangro e 11 a L’Aquila, ma la copertina se la prende la tripletta di Osimhen che al suo debutto segna a raffica tre volte in meno di dieci minuti infiammando l’entusiasmo e la fantasia dei tifosi al Patini.

Il Napoli vince il triangolare e prosegue la sua preparazione con la nota lieta dell’immediato ambientamento del suo nuovo bomber nigeriano che, ispirato probabilmente dall’Aquila, vola alto nell’immaginario collettivo mostrando velocità, tecnica e gran senso della porta. Chi ben comincia è a metà dell’opera. E soprattutto, Victor, è già nel cuore del popolo azzurro.

Napoli-Castel di Sangro 10-0

Napoli: Meret (37′ Contini), Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Hysaj, Gaetano, Demme, Zielinski, Politano, Younes, Milik (30′ Llorente).

– CRONACA –

5′ – gol di Politano lanciato in area da Demme: 1-0

6′ – azione fotocopia con Demme che imbuca stavolta Di Lorenzo per il 2-0

8′ – Milik approfitta di una indecisione difensiva e sigla il 3-0

16′ – su respinta della traversa, mezza rovesciata di Koulibaly: 4-0

17′ – doppietta di Milik per il 5-0

18′ – diagonale di Younes dopo uno stop volante: 6-0

22′ – ripartenza di Gaetano che firma il 7-0

23′ – tap in di testa di Politano su respinta di Romito: 8-0

33′ – destro vincente di Younes per il 9-0

40′ – ancora Politano, stavolta di sinistro, trova lo spazio giusto: 10-0

Finisce con il risultato di 10-0 la prima sfida del triangolare.

Napoli-L’Aquila

Napoli: Ospina (34′ Contini), Malcuit, Manolas, Rrahmani, Ghoulam, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.

– CRONACA –

1′ – Osimhen si presenta con uno scatto bruciante, subito progressione e gol: 1-0

3′ – Victor imprendibile, ancora un inserimento in velocità e doppietta: 2-0. Applausi e ovazioni dei tifosi azzurri al Patini

5′ – Mertens infila una parabola a giro per il 3-0

7′ – ancora Osimhen stavolta palla al piede salta difesa e portiere per la sua tripletta: 4-0

17′ – gol di Lozano che di testa corregge una sponda di Osimhen: 5-0

20′ – gran stacco di Ghoulam sganciatosi in area: 6-0

22′ – penetrazione di Insigne che con un tocco sotto scavalca il portiere in uscita: 7-0

28′ – doppietta di Lozano ancora su assist di Osimhen stavolta di piede: 8-0

30′ – Lozano stavolta è uomo assist e tocca per Insigne che in area infila il nono gol: 9-0

32′ – Mertens ancora dalla sua mattonella con il tiro a giro per il 10-0

48′ – chiude la serata uno spettacolare colpo di tacco di Insigne che fissa il risultato finale: 11-0

Foto e fonte sscnapoli.it