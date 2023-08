Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Gli azzurri battono 1-0 l’Augsburg in amichevole

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera (84′ Obaretin), Elmas (84′ Russo), Lobotka (62′ Juan Jesus), Politano (70′ Zanoli), Raspadori, Lozano (64′ Demme), Simeone (62′ Zerbin). All. Garcia.

AUGSBURG: Dahmen, Pfeiffer, Winther, Colina, Engels, Maier, Breithaupt, Rexhbecaj, Vargas, Michel, Demirovic (74′ Berisha). All. Maasen

Arbitro: Ruben Arena

Marcatore: 61′ Rrahmani

Il Napoli vince la terza amichevole internazionale a Castel di Sangro battendo l’Augsburg nella forma e nella sostanza. E’ un essenziale dominio azzurro allo Stadio Patini contro una squadra che di teutonico ha mostrato senza dubbio decisione e ruvidità agonistica. Test, quindi, di valenza soprattutto caratteriale per il Napoli che ha mostrato solidità anche sotto il profilo della reattività fisica. La qualità poi si è vista condensata in un buon novero di occasioni da rete suffragate da una condizione atletica in crescita ed una maggiore velocità di gamba, frutto dello sviluppo di preparazione. Il gol partita lo segna Rrahmani attorno all’ora di gioco con la sua specialità dello stacco di testa. Prima e dopo la rete decisiva sono innumerevoli le opportunità create dal Napoli ed è certo una indicazione positiva per Garcia che comincia in modo più corposo a trarre i primi bilanci e ricevere risposte assertive sotto molteplici aspetti di ordine sia mentale che tecnico. L’ultimo test internazionale si giocherà venerdì 11 agosto con i ciprioti dell’Apollon Limassol. Poi saluteremo Castel di Sangro per iniziare la nuova avventura stagionale con il fregio dello scudetto sulla maglia e sul fiero petto.

PRIMO TEMPO –

6′ – Occasione Napoli. Bella apertura di Raspadori per Politano che davanti al portiere prova il colpo sotto, palla respinta e sul successivo tiro di Elmas salva Winter sulla linea.

20′ – ancora un’ottima azione in verticale del Napoli con Olivera che lancia Simeone in area: bella uscita di Dahmen che salva

27′ – uscita di gran tempismo di Meret che devia una girata di Michel in area

37′ – destro di Rrahmani, alto

40′ – penetrazione di Lozano, pallonetto alto. Tante opportunità per il Napoli che comanda la gara

43′ – Politano si accentra da destra e chiude con un sinistro a giro, fuori di poco

45′ – finisce il primo tempo: 0-0

SECONDO TEMPO –

61′ – gol de Napoli: colpo di testa di Rrahmani che infila nell’angolo, 1-0!

72′ – diagonale di Zerbin lanciato a rete: fuori di poco. Occasione netta per il secondo gol

90′ – finisce col successo azzurro per 1-0 al Patini.