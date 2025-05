Napoli/Giugliano – Droga, rapina e associazione a delinquere: 4 arresti

Napoli: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo ed una donna.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nella giornata di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, durante i servizi all’uopo predisposti, stavano per procedere al controllo di un uomo presso la sua abitazione, quando, quest’ultimo, avendo udito la presenza dei poliziotti alla porta, ha lanciato dalla finestra 4 involucri nel tentativo di disfarsene ma, altri operatori, posti in servizio di osservazione, li hanno immediatamente recuperati rinvenendo al loro interno circa 720 grammi di cocaina.

Ancora, i poliziotti, all’interno dell’appartamento, hanno, altresì, rinvenuto 30.900 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata. Per tali motivi, il 41enne è stato tratto in arresto dal personale operante.

Nella giornata di ieri, invece, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Acton hanno controllato un’auto con a bordo una donna, identificata per una 34enne napoletana, trovandola in possesso di 6 involucri contenenti complessivamente circa 6 grammi di cocaina e di 165 euro.

Fuorigrotta: destinatario di mandato di arresto europeo. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 35enne napoletano poiché destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità tedesche, per rapina aggravata e associazione per delinquere.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno rintracciato il 35enne presso la sua abitazione e lo hanno tratto in arresto in esecuzione del provvedimento sopra citato.

Giugliano: dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne di origini bosniache in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso lunedì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, la prevenuta dovrà espiare la pena di 4 anni, 9 mesi e 19 giorni di reclusione di reclusione per associazione per delinquere e reati contro il patrimonio commessi tra il 2020 ed il 2021.