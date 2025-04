Napoli/Giugliano – Controlli della polizia: il bilancio

Mercato: sorpresi con la droga. Due arresti della Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Soprammuro, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa dalla bocca e l’ha ceduta ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 4 involucri di cocaina e di 160 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per questi motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Ancora, nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate, hanno controllato un uomo a bordo di un’auto che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.

Gli operatori, insospettiti dal comportamento del soggetto, hanno controllato la vettura dove all’interno, sotto il sedile lato guida, hanno rinvenuto 26 involucri di hashish del peso complessivo di circa 93 grammi.

Per tali motivi, un 43enne georgiano, con precedenti specifici di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Controlli “movida” nel quartiere Vomero. Eseguito un provvedimento per la carcerazione.

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Vomero, Poggioreale e San Paolo degli operatori della Guardia di Finanza, di personale della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASL NA1 Centro, ha effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operanti hanno identificato complessivamente 170 soggetti, di cui 43 con precedenti di polizia, controllato 42 veicoli e contestato 13 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e mancata revisione periodica.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 24 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 13.500 euro; inoltre, in un esercizio commerciale sono stati sequestrati 25 Kg di alimenti in cattivo stato di conservazione ed, in altre due attività commerciali, sono stati sorpresi due lavoratori non in regola.

Infine, il medesimo personale ha tratto in arresto un 67enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, in esecuzione di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 11 giugno 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 5 mesi e 28 giorni di reclusione per porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale commessi a Napoli nel luglio del 2008; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato e sanzionato amministrativamente poiché sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

Controlli a Giugliano in Campania.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Giugliano in Campania.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, hanno identificato 19 persone, di cui uno con precedenti di polizia, e controllato 3 veicoli.