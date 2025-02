Napoli/Giugliano – Controlli della polizia: i risultati

Controlli a piazza Garibaldi e porta Nolana.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a porta Nolana.

In particolare, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, Posillipo, Vasto e Secondigliano unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto di personale dell’ASL NA1 e della Polizia Metropolitana hanno effettuato controlli in piazza Mancini, Porta Nolana e zone limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 246 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, controllati 68 veicoli, e contestate 6 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, gli operatori hanno controllato 15 esercizi commerciali ai cui titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 21.000 euro nonché sono stati sequestrati 67 kg di prodotti alimentari privi di tracciabilità.

Infine, sono stati sequestrati 2.200 kg di tabacchi lavorati esteri e denunciate due persone.

Controlli a Giugliano in Campania.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un controllo straordinario del territorio a Giugliano in Campania.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano – Villaricca, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in prossimità di un campo rom a Giugliano in Campania nei pressi di via Carrafiello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 70 persone, controllati 51 veicoli e contestate 7 violazioni del Codice della Strada.